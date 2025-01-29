عاجل - محافظ الجيزة يعتمد قريبًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

يستعد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025. ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة للطلاب بعد قليل، حيث يتابع العديد من الطلاب وأولياء الأمور هذه اللحظة المهمة.

التقييم وفقًا للامتحانات الفصلية

يُعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانين أساسيين، الأول في الفصل الدراسي الأول والثاني في نهاية العام الدراسي. امتحان الفصل الأول يشمل 140 درجة، وهي جزء من التقييم الكلي للطلاب، الذي يصل إلى 280 درجة في النهاية، ما يشكل المجموع الكلي للدرجات.

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية في تحديد مستقبل الطلاب

تكتسب نتيجة الشهادة الإعدادية أهمية بالغة حيث يتم على أساسها تحديد مسار الطالب التعليمي، سواء في الثانوي العام أو الفني. كما تحدد درجات الطالب إمكانية التحاقه بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس المتفوقين، بالإضافة إلى مدارس التمريض وغيرها من المدارس المتخصصة.

فرصة التظلم على النتيجة

بعد إعلان النتائج، أُعلن أنه سيتم منح الطلاب فرصة لتقديم تظلمات بشأن نتيجتهم، حيث يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التي يتبعونها. ستتم مراجعة التظلمات من قبل لجنة مكونة من موجهين متخصصين، وبعد مراجعة التعليقات والملاحظات المقدمة من الطلاب، يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن أحقية الطالب في التظلم.