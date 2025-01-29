ضبط 12.185 ألف لتر زيوت سيارات دون فواتير ومجهولة المصدر بحملة تموينية في الإسكندرية
نفذت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن الأتى:
ضبط مخزن دون ترخيص لحيازته كمية وقدرها 12.185 ألف لتر زيوت سيارات دون فواتير ومجهولة المصدر
تحرير محضر لبازار لحيازته عدد 251 علبة سجائر اجنبية الصنع ومجهولة المصدر
تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي
تحرير محضر امتناع عن سداد المديونية لبدال تمويني
تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لبدال تمويني وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات