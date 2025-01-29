ضبط 12.185 ألف لتر زيوت سيارات دون فواتير ومجهولة المصدر بحملة تموينية في الإسكندرية

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تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

نفذت إدارة تموين شرق برئاسة  رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن الأتى:

ضبط مخزن دون ترخيص لحيازته كمية وقدرها 12.185 ألف لتر زيوت سيارات دون فواتير ومجهولة المصدر

تحرير محضر لبازار لحيازته عدد 251 علبة سجائر اجنبية الصنع ومجهولة المصدر

تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

تحرير محضر امتناع عن سداد المديونية لبدال تمويني

تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لبدال تمويني وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

 

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