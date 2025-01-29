تمريض الرعايه الصحية بالأقصر يشارك في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد

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جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد شعبان، أبناءه من الكوادر التمريضية العاملين بالهيئة في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد في المجلس الصحي.

و شارك كل من عبدالقادر السيد محمود عضو ادارة التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وأحمد مصطفى عبدالحكيم رئيس التمريض بمستشفى الكرنك الدولي،
في وضع دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسم العنايه المركزة.

كما شاركت ميس جهاد اكرم حسين مشرفة التمريض بمستشفى إيزيس التخصصي في وضع دليل العمل الإجرائي للبروتوكول التمريضي للتعامل في العمليات.
كما شارك مستر احمد النوبي عضو التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في وضع دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسّم الطوارىء

وفي هذا إلاطار يوجّه فرع الهيئة بالأقصر تحية تقدير لكافة الأطقم التمريضية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة تحت اشراف ميس سهير الصادق مسئولة التمريض بفرع الهيئة بالأقصر والتي تعد نبض القطاع الصحي وحجر الارتكاز لجميع الخدمات الطبية.

 

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محافظة الأقصر الاقصر الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية المجلس الصحي قسم العناية المركزة مستشفى الكرنك الدولي الدكتور محمد شعبان

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