بنسبة نجاح بلغت 85.90 %.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة إمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالي عدد 204325 متقدم للإمتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للإمتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.