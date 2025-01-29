بنسبة نجاح بلغت 85.90 %.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة إمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب  85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالي عدد 204325 متقدم للإمتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ  أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للإمتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الشهاده الاعدادية الشهادة الاعدادية بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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