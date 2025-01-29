بالمنشية والمندرة.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد فعاليات أسواق اليوم الواحد

محافظات
بوابة الفجر

 

 نفذ  المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة فعاليات أسواق اليوم الواحد في منطقتي المنشية والمندرة.

وشاركت برفقته في الجولة الدكتورة كريمة تمساح، مديرة إدارة تموين غرب والجمرك، وفريد شوقي، مدير إدارة تموين المنتزة.

وتضمنت الجولة  جميع الباكيات التي تعرض مجموعة من السلع الغذائية المتنوعة مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والزيوت، والسكر، والأرز، والمكرونات، بالإضافة إلى السمن، والتمور، والخضروات والفواكه.

 وتتميز هذه الأسواق بعروض متنوعة وأسعار مخفضة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار منافسة وجودة عالية.

وأكد السيد حرز الله، في تصريحات خاصة، على أهمية متابعة هذه الأسواق بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار العروض الترويجية والتركيز على جودة المنتجات لإرضاء المواطنين.

  وأضاف "حرز الله" أن المديرية بصدد تطوير معارض "أهلًا رمضان" بشكل جديد، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتعد هذه الجولات جزءًا من جهود مديرية التموين المستمرة لضمان استقرار الأسواق، ودعم المبادرات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف حي الجمرك ورعاية معالي الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

 

IMG-20250129-WA0147
IMG-20250129-WA0147
IMG-20250129-WA0151
IMG-20250129-WA0151
IMG-20250129-WA0144
IMG-20250129-WA0144
اسكندرية إدارة تموين احتياجات المواطنين التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية بالإسكندرية التجارة الداخلية الاسكندرية الخضروات والفواكه الخدمات المقدمة تلبية احتياجات المواطنين وزارة التموين بالإسكندرية وزارة التموي وكيل وزارة التموين بالإسكندرية

مواد متعلقة

إنجاز طبي جديد في مستشفى العامرية في الإسكندرية باستخراج جسم غريب من معدة طفل باستخدام المنظار (صور)

ندوة حول زراعة الأسطح والبلكونات ضمن مبادرة "بداية" للتنمية البشرية في الإسكندرية

فوز مكتبة الإسكندرية بجائزة الشيخ زايد عن دعم الصناعات الإبداعية بمعرض الكتاب الدولي

محافظ الإسكندرية يستقبل مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بديل الأسفلت والانترلوك... مهندسة سكندرية تحصل على براءة اختراع بتدوير المخلفات

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل رئيس الجمعية الفرنسية بفرع العلمين الجديدة

ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم..فاعلية ملموسة للخطط المنفذة بمحافظة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل - محافظ الجيزة يعتمد قريبًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

رحاب الجمل تعتذر عن المشاركة بمسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق.. تفاصيل