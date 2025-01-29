بالمنشية والمندرة.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد فعاليات أسواق اليوم الواحد

نفذ المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة فعاليات أسواق اليوم الواحد في منطقتي المنشية والمندرة.

وشاركت برفقته في الجولة الدكتورة كريمة تمساح، مديرة إدارة تموين غرب والجمرك، وفريد شوقي، مدير إدارة تموين المنتزة.

وتضمنت الجولة جميع الباكيات التي تعرض مجموعة من السلع الغذائية المتنوعة مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والزيوت، والسكر، والأرز، والمكرونات، بالإضافة إلى السمن، والتمور، والخضروات والفواكه.

وتتميز هذه الأسواق بعروض متنوعة وأسعار مخفضة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار منافسة وجودة عالية.

وأكد السيد حرز الله، في تصريحات خاصة، على أهمية متابعة هذه الأسواق بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار العروض الترويجية والتركيز على جودة المنتجات لإرضاء المواطنين.

وأضاف "حرز الله" أن المديرية بصدد تطوير معارض "أهلًا رمضان" بشكل جديد، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتعد هذه الجولات جزءًا من جهود مديرية التموين المستمرة لضمان استقرار الأسواق، ودعم المبادرات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف حي الجمرك ورعاية معالي الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

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