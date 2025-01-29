عاجل - اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول 2024-2025

نسبة نجاح عالية واحتفالات بالتفوق

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن نتائج امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، حيث حقق الطلاب نجاحًا ملحوظًا في هذه الامتحانات. وقد أشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح الإجمالية كانت عالية، مما يعكس تفوق الطلاب وجهودهم المستمرة خلال العام الدراسي.

نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية

بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية هذا العام 85.90%، وهو إنجاز يُحتفل به في جميع مدارس المحافظة. وقد تقدم نحو 204،325 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات في مختلف الأقسام، وحضر منهم 203،435 طالبًا. ونجح منهم 174،745 طالبًا وطالبة في اجتياز الامتحانات، مما يعكس مدى التفوق والجدية التي أظهرها الطلاب في فترة الاختبارات.

تفوق طلاب القسم المهني

وفيما يتعلق بالقسم المهني، كانت النتائج مشجعة للغاية. حيث بلغت نسبة النجاح 98.39%، إذ تمكن 244 طالبًا وطالبة من اجتياز الامتحانات بنجاح من بين 271 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان في هذا القسم، وكان الحضور منهم 248 طالبًا وطالبة. هذا النجاح يعكس الجهود التي تبذلها المدارس المهنية في تدريب الطلاب على المهارات التي تهيئهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

نجاح استثنائي لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة

أما في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد شهدت النتائج تفوقًا ملحوظًا. حيث بلغت نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع 100%، حيث اجتاز جميع الطلاب البالغ عددهم 62 طالبًا وطالبة امتحاناتهم بنجاح، مما يعكس المستوى العالي من الرعاية والتخصص الذي تقدمه هذه المدارس.

وكذلك في مدارس المكفوفين، حقق الطلاب نجاحًا كاملًا بنسبة 100%، حيث اجتاز 22 طالبًا وطالبة جميع الامتحانات المقررة بنجاح، ليُظهروا مستوىً متميزًا من التفوق رغم التحديات التي قد يواجهونها.

تهنئة للمتميزين ودعم مستمر للطلاب

وقد أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تهانيه الحارة لجميع الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور بمناسبة هذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى أن هذه النتائج لا تأتي إلا نتيجة للجهود المستمرة من قبل الطلاب، والأسر، والمدرسين، والإدارات التعليمية بالمحافظة. وأكد على أن المحافظة تواصل دعمها لجميع الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحقيق التفوق لجميع الفئات الدراسية، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم المحافظ بتوجيه الشكر لجميع المعلمين والإداريين والفرق التعليمية التي ساهمت في نجاح هذه الامتحانات، مؤكدًا أن الجيزة تواصل تقديم الدعم الكامل للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وتعمل جاهدة على تطوير وتحسين مستوى التعليم في المحافظة لضمان تحقيق أكبر قدر من النجاح والتفوق لجميع أبنائها.