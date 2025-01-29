"في نفس الميعاد".. أغنية جديدة لـ نسمة محجوب

الفجر الفني
بوابة الفجر

طرحت الفنانة نسمة محجوب أحدث أغنياتها بعنوان "فى نفس الميعاد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو.

 

نسمة محجوب تطرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الأغنية: 
فى نفس الميعاد
و نفس الطريق
بقف وسط ناسى
بجيتارى الرقيق
أونس بصوتى
حيطان البيوت
و ريحة الشوارع
و رمل الطريق

و كل اللى يسمع
يشدّه الكلام
يقابل غنايا
بكل إهتمام
و يمشوا فى طريقهم
و يسمعنى غيرهم
بغنى لمعنى
الحياة والسلام

و كل اللى واقف
حابب يشوف
مفيش حد مجبر
يكمل وقوف
ولا حد فيهم
بيضحك مجاملة
ولا حد فيهم
يسقف كسوف

و شايفة فى عينيهم
ملامح بريئة
و باقبل شعورهم
لأنه الحقيقة
ولا مرة اسيبهم
و ابطّل أغانى
إلا وبعانى
بنفس الطريقة
كل اما تعند معايا الحياة
بارجع مكانى وافضل اغنى


وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، فى فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".

 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نسمة محجوب، "الناس حواديت" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد من المنصّات الموسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات سالم الشهباني، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، وقدمت نسمة من خلالها شكل جديد يحمل الطابع الاجتماعي.

 

كما طرحت نسمة محجوب قبلها أغنية بعنوان "مش شاغلين بالنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات بحر والحان نسمة محجوب وتوزيع معتز ماضي.

 

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة نشاط فني، حيث تحيي العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها وتعمل على تحضير أكثر من أغنية بين المقسوم والدراما وتقوم بطرحها على فترات.

الفيديوهات يوتيوب الناس حواديت سالم الشهباني طريقة الفيديو كليب محطات الراديو موقع الفيديوهات يوتيوب نسمة محجوب

مواد متعلقة

يقترب من 54 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "الدشاش"

أكثر من 10 ملايين.. إجمالي إيرادات فيلم "6 أيام "خلال أسبوعين

الجمعة.. هنا الزاهد في ضيافة منى الشاذلي

أحمد غنيم: طارق نور يتولى مهمة التنظيم على حفل الافتتاح المتحف المصري الكبير ومحمد السعدي الإشراف العام على الحدث

ارتفاع إيرادات فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك

إرتفاع إيرادات فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد

162 ألف جنيه.. إيرادات فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King

“استمتعت جدًا" .. محمد إمام يوجه رسالة لأحمد حلمي

الأكثر قراءة

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

عاجل| ظهرت الآن.. إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

عاجل- بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا