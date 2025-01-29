مروة ناجى.. تطرح "أنا مش قد غيابك" أولى أغنيات ألبومها الجديد

طرحت المطربة مروة ناجى، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو فيديو كليب، أغنيتها الجديدة " أنا مش قد غيابك" وحملت الأغنية الطابع الدرامى، وهى كلمات خالد تاج، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى خالد نبيل، وميكس وماستر هاني محروس، وإخراج أحمد أسامة، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

أغنية "أنا مش قد غيابك"



أغنية "أنا مش قد غيابك" هى أولى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل عنوان "أنا الأولى"، وقامت مروة بالترويج لأغنيتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال نشر البوستر الدعائي معلقة: " أنا مش قد غيابك "، أول أغنية من ألبومي قريبًا.. جاهزين ؟.. وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وأعربوا عن اشتياقهم لسماعها.

اخر اعمال مروة ناجى



يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد شاركت مؤخرا فى إحتفالية عيد الشرطة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مسرحى غنائي بعنوان مصر خط أحمر وقالت عنها « عشت أيام تاريخية، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية " مصر خط أحمر " في حفل عيد الشرطة ٧٣، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة مروة ناجى، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 فبراير المقبل، في بيروت، الحفل الذي يأتي تحت عنوان "خمسون عامًا على ذكرى أم كلثوم"، بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، كما تستعد أيضا لإحياء حفل عيد الحب يوم 13 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كلمات "أنا مش قد غيابك"

أنا مش قد غيابك.. ليه طولت غيابك

عذب فيه وقرب.. وأنا راضية بعذابك

لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية

ياللي بتقسى في بٌعدك

وحشتني الحنية

أنا كملت حياتي

علشان ألقى حياتي

لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية

ياللي بتقسى في بعدك

وحشتني الحنية

حتى ولو في منامي

دايما جنبي ليلاتي

أنا بتحمل بُعدك عني

على أمل إني أقابلك

أنا بعدك لا بكمل عمري

وما عشتوش من قبلك

ليه عشمت القلب بحبك ليه

ليه خلتني أنا بس بحبك ليه

لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية

ياللي بتقسى في بعدك

وحشتني الحنية

أنا كملت حياتي

علشان ألقى حياتي

لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية

ياللي بتقسى في بعدك

وحشتني الحنية

حتى ولو في منامي

دايما جنبي ليلاتي