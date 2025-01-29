مصدر بتعليم الجيزة: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 85.9%

أخبار مصر
بوابة الفجر

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 85.9.

وأكد المصدر، أنه سيتم اعلان التفاصيل الكاملة لنتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ونسبة نجاح 2025 بعد قليل خلال بيان صحفي.

وأضاف المصدر، أنه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وشدد المصدر، أن النتيجة ستكون متاحه بالمدارس الإعدادية، يوم السبت المقبل.

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