مبروك لكل الناجحين..رابط URL نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن اعتماد نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025. وقد أظهرت النتائج تفوقًا ملحوظًا في نسبة النجاح التي وصلت إلى 85.90%، حيث تخطى عدد كبير من الطلاب الحد الأدنى المطلوب للنجاح. كما هنأ المحافظ الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح في المستقبل.

عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية



وصل عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إلى 212 ألفًا و778 طالبًا، الذين حضروا الامتحانات في 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط معرفة النتيجة



يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. للاطلاع على النتيجة، يمكن زيارة الرابط التالي:

رابط النتيجة - بوابة التعليم الأساسي

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، حيث كان مجموع الدرجات 140 درجة موزعة بين المواد المختلفة. إليك توزيع الدرجات:

اللغة العربية: 40 درجة

التعبير: 7 درجات

القراءة (القصة): 9 درجات

النصوص (النثر والشعر): 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط والإملاء: 4 درجات

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

المحادثة: 5 درجات

الإجابة الصحيحة: 4 درجات

القطعة: 6 درجات

الكتابة (براجراف): 7 درجات

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

توزيع درجات الفصلين الدراسيين للشهادة الإعدادية



لدى طلاب الشهادة الإعدادية مجموع درجات نهائي قدره 280 درجة، حيث يتم توزيع الدرجات على النحو التالي: