عاجل - بنتيجة تفوق الـ 85%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول 2024-2025

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن اعتماد نتائج امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025، حيث تم الإعلان عن نسبة نجاح مرتفعة تعكس الجهد الكبير الذي بذله الطلاب والإدارات التعليمية طوال العام.

نسبة النجاح الإجمالية تتجاوز 85%

بلغت نسبة النجاح الإجمالية في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 85.90%، حيث تقدم للاختبارات 204،325 طالبًا وطالبة في مختلف الأقسام التعليمية، وحضر منهم 203،435 طالبًا. ونجح منهم 174،745 طالبًا وطالبة، ليحققوا نتائج متميزة تؤكد مستوى التفوق الأكاديمي في جميع مدارس المحافظة.

القسم المهني يحقق نسبة نجاح استثنائية

وفيما يخص الطلاب المتقدمين في القسم المهني، فقد حققوا نتائج مبهرة حيث بلغت نسبة النجاح 98.39%. ونجح 244 طالبًا وطالبة من أصل 271 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، ليظهروا قدرة عالية على التفوق في التخصصات المهنية، ويؤكدون أهمية التدريب المهني في تأهيل الطلاب لسوق العمل بكفاءة عالية.

تفوق لافت في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة

لم يقتصر التفوق على الطلاب في المدارس العامة فقط، بل امتد ليشمل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حققت مدارس الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، ونجح جميع الطلاب البالغ عددهم 62 طالبًا وطالبة في اجتياز الامتحانات. وفي مدارس المكفوفين، حقق الطلاب أيضًا نجاحًا كاملًا بنسبة 100%، حيث اجتاز 22 طالبًا وطالبة جميع الاختبارات المقررة بنجاح، مما يعكس التفاني والاهتمام المقدم لهذه الفئة من الطلاب.

تهنئة للمتميزين وحرص على تقديم المزيد من الدعم

وعقب الإعلان عن النتائج، وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تهنئته الحارة لجميع الطلاب المتفوقين وأسرهم، مؤكدًا أن هذه النتائج هي نتاج عمل متواصل من قبل الطلاب، والأساتذة، والأسر، والإدارات التعليمية التي ساهمت بشكل كبير في توفير بيئة تعليمية محفزة على النجاح. وأكد النجار أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية، مع التركيز على تطوير التعليم وتوفير المزيد من الفرص التعليمية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

التعليم في الجيزة.. نحو مزيد من التفوق

ختامًا، أعرب المهندس عادل النجار عن سعادته بهذا التفوق الذي تحقق هذا العام، مشيرًا إلى أن الجيزة ستستمر في تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها بما يحقق المزيد من النجاح والتميز لجميع أبنائها، في ظل التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية لتحسين مستوى التعليم في جميع أنحاء المحافظة.