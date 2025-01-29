القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتلانتا ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على "ملعب دا لوز"

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بالفريق الكتالوني عن القنوات الفضائية الناقلة لمباراة برشلونة وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا



القنوات الناقله لمباراة برشلونة وأتلانتا

تُذاع مباراة برشلونة وأتلانتا عبر شاشة قناة beIN sports HD4

يدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بينما أتلانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة