عاجل| صدرت الآن.. رابط URL نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن نتائج امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024-2025، حيث أظهرت النتائج أن نسبة النجاح بلغت 85.90%. وتخطى عدد من الطلاب في الأقسام المهنية ومدارس الصم وضعاف السمع حد النجاح، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب. وقد هنأ المحافظ الطلاب وأولياء الأمور على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم التوفيق في المستقبل.

عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية



وصل عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إلى 212 ألفًا و778 طالبًا، الذين حضروا الامتحانات في 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط معرفة النتيجة



يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. للاطلاع على النتيجة، يمكن زيارة الرابط التالي:

رابط النتيجة - بوابة التعليم الأساسي

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، حيث كان مجموع الدرجات 140 درجة موزعة بين المواد المختلفة. إليك توزيع الدرجات:

اللغة العربية: 40 درجة

التعبير: 7 درجات

القراءة (القصة): 9 درجات

النصوص (النثر والشعر): 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط والإملاء: 4 درجات

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

المحادثة: 5 درجات

الإجابة الصحيحة: 4 درجات

القطعة: 6 درجات

الكتابة (براجراف): 7 درجات

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

توزيع درجات الفصلين الدراسيين للشهادة الإعدادية



لدى طلاب الشهادة الإعدادية مجموع درجات نهائي قدره 280 درجة، حيث يتم توزيع الدرجات على النحو التالي: