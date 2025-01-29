الشهادة الإعدادية

استعلم عن نتيجتك من هـنــا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

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الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025، حيث وصلت نسبة النجاح العامة إلى 85.90%.

 وقد بلغت نسبة النجاح الإجمالية 85.90%، فيما سجل الطلاب في الأقسام المهنية، وكذلك في مدارس الصم والمكفوفين، معدلات نجاح استثنائية.

عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية


وصل عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إلى 212 ألفًا و778 طالبًا، الذين حضروا الامتحانات في 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط معرفة النتيجة


يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. للاطلاع على النتيجة، يمكن زيارة الرابط التالي:
رابط النتيجة - بوابة التعليم الأساسي

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025


أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، حيث كان مجموع الدرجات 140 درجة موزعة بين المواد المختلفة. إليك توزيع الدرجات:

اللغة العربية: 40 درجة

  • التعبير: 7 درجات
  • القراءة (القصة): 9 درجات
  • النصوص (النثر والشعر): 10 درجات
  • النحو: 10 درجات
  • الخط والإملاء: 4 درجات

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

  • المحادثة: 5 درجات
  • الإجابة الصحيحة: 4 درجات
  • القطعة: 6 درجات
  • الكتابة (براجراف): 7 درجات

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

توزيع درجات الفصلين الدراسيين للشهادة الإعدادية


لدى طلاب الشهادة الإعدادية مجموع درجات نهائي قدره 280 درجة، حيث يتم توزيع الدرجات على النحو التالي:

  • اللغة العربية: 80 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 60 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 40 درجة
  • الرياضيات: 60 درجة
  • العلوم: 40 درجة

 

 

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