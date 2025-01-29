عاجل - إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا

أصدرت رئاسة الجمهورية، إعلانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا، تتضمن التعاون على الصعيد متعدد الأطراف، وأكدت الدولتان ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي.

إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا