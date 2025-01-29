استطلاع هلال شهر شعبان.. رسميا دار الإفتاء تحدد موعد بداية الشهر

عاجل- رسميًا.. الجمعة غرة شعبان 1446 هـ بعد ثبوت رؤية الهلال في عدد من الدول الإسلامية

أخبار مصر
استطلاع شهر شعبان
استطلاع شهر شعبان

شهر شعبان، استطلاع هلال شهر شعبان، موعد بداية شهر شعبان. 

عاجل- رسميًا.. الجمعة غرة شعبان 1446 هـ بعد ثبوت رؤية الهلال في عدد من الدول الإسلامية. 

استطلعت دار الإفتاء هلال شهر شعبان، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا. 

موعد بداية شهر شعبان لعام 1446 هجريا 

موعد بداية شهر شعبان 

وأعلنت دار الإفتاء أنه قد تبين أن غدا الخميس الموافق 30 يناير 2025، هو المتمم لشهر رجب وأن يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 سيكون هو غرة شهر شعبان للعام الهجري الجاري 1446.

txt

الإفتاء تعلن استطلاع رؤية هلال شهر شعبان لعام 1446هـ.. تعرف على موعده

txt

عاجل - كم باقي على شهر رمضان 2025؟

استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا

وحول استطلاع هلال شهر شعبان 2025، فقد قامت دار الإفتاء المصرية، عبر لجانها الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية بترقب رؤية هلال شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. 

شهر شعبان استطلاع شهر شعبان موعد بداية شهر شعبان بداية شهر شعبان شهر شعبان استطلاع الهلال شهر شعبان دار الإفتاء

مواد متعلقة

"رؤية الهلال" تحدد غرة شهر شعبان 2025: الجمعة 31 يناير بداية الشهر الفضيل

غرة شهر شعبان 1446هـ.. أفضل الأدعية وكيفية الاستعداد لـ "رمضان"

الأكثر قراءة

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

عاجل| ظهرت الآن.. إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

عاجل- بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا