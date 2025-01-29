استطلاع هلال شهر شعبان.. رسميا دار الإفتاء تحدد موعد بداية الشهر

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عاجل- رسميًا.. الجمعة غرة شعبان 1446 هـ بعد ثبوت رؤية الهلال في عدد من الدول الإسلامية.

استطلعت دار الإفتاء هلال شهر شعبان، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا.

موعد بداية شهر شعبان لعام 1446 هجريا

موعد بداية شهر شعبان

وأعلنت دار الإفتاء أنه قد تبين أن غدا الخميس الموافق 30 يناير 2025، هو المتمم لشهر رجب وأن يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 سيكون هو غرة شهر شعبان للعام الهجري الجاري 1446.

استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا

وحول استطلاع هلال شهر شعبان 2025، فقد قامت دار الإفتاء المصرية، عبر لجانها الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية بترقب رؤية هلال شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.