وكيل الشئون الرياضة يتابع مركز براعم وناشئين المصارعه بمشروع البطل الأوليمبى بالدقهلية

تفقد الدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لشئون الرياضة، والدكتور أشرف حافظ المشرف الفنى للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجى المشرف الفني للمصارعه، بالاتحاد المصري للمصارعة، خلال زيارتهما اليوم الأربعاء، مركز براعم وناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على مستوى المحافظات،

بحضور الكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والكابتن تامر المتولي المشرف المالي بالمشروع، والكابتن ناجي اسماعيل، والكابتن عبد اللطيف أحمد مدرب مركز ناشئين المصارعة بالمشروع، والكابتن محمد السبيتى مدرب براعم المصارعه بنادي دكرنس الرياضي، والكابتن خالد المنسى إداري مرحلة البراعم بنادى دكرنس الرياضي.

أكد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، خلال اللقاء مع براعم وناشئين المصارعه، على الإلتزام بالتفوق الدراسي بجانب الالتزام بالتدريب، وحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد والتعب أثناء التدريب من أجل تحقيق مراكز متقدمة خلال المشاركة في البطولات المحلية على مستوى الجمهورية، وفى نفس الوقت أعيننا في المستقبل على الإنضمام للمنتخب ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وفى سياق متصل تحدث الدكتور أيمن ربيع عن العامل النفسي وأثره على آداء اللاعب، واستشهد بما حدث مع منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب فرنسا، وشدد على الثقة بالنفس أثناء المشاركة في البطولة القادمة، وأنه لا ينقصكم اى شيء، خاصة في ظل وجود مدربين أكفاء ومشرفين فنيين على أعلى مستوى من الإتحاد المصري للمصارعة، وان المستقبل للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، وفى نهاية كلمته تمنى لهم التوفيق والنجاح.

ألقي الدكتور أشرف حافظ المشرف الفنى بالإتحاد المصري للمصارعة خلال لقائه بالمدرب واللاعبين، اليوم محاضرة فنية للاعبين أوضح فيها ضرورة الإستعداد لبطولة الجمهورية للمصارعة، مع الالتزام بتعليمات المدرب أثناء التمرين، والجدية فى التمرين، مع مشاهدة بطولات المصارعة الدولية، كما قام الدكتور أشرف حافظ المشرف الفني، بشرح بعض المواقف الفنيه المؤثرة في نتائج المباريات.

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل الشوربجى على البرنامج التدريبي طبقا للإطار العام للخطة الموضوعة، وتنفيذ المهارات التخصصية لكل لاعب تحت ضغط الجمل المركبة لكل لاعب، مع التأكيد على ضبط مهارات المراوغة والخداع، كما وضح نقاط الضعف والقوة أثناء التدريب، والالتزام بالادارك الحسي أثناء التدريب، والتدريب وفق خطط بسبطه.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتي المتابعة والزيارة لمركز ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

شباب الدقهلية

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