بيراميدز 2005 يفوز على الأهلي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادي بيراميدز مواليد ٢٠٠٥ فوزا كبيرا على ضيفه النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في إطار مباريات بطولة دوري الجمهورية للشباب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز 2005 يفوز على الأهلي بثنائية نظيفة

ونجح بيراميدز في تسجيل هدفيه، عن طريق اللاعب صامويل أومسا، الذي سجل الهدف الأول، قبل أن يضيف اللاعب أحمد فكري محمد الهدف الثاني.

يذكر أن قطاع الناشئين بنادي بيراميدز يتولى الإشراف عليه، معتصم سالم رئيس القطاع، ويتولى تدريب فريق ٢٠٠٥، توفيق عيد المدير الفني، وإيهاب المصري المدرب العام، وأحمد فهمي مدرب حراس المرمى.