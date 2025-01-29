عاجل - رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2025 الترم الأول رسميا برقم الجلوس أو الاسم

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رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2025 الترم الأول رسميا

رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2025 الترم الأول رسميا.. تنشر بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة الترم الأول، وذلك بعد اعتمادها من  المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2025 الترم الأول رسميا بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسى الأول للعام "2024- 2025".

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90% حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالي عدد 204325 متقدم للإمتحانات حضر منهم 203435.

رابط نتيجة إعدادية الجيزة 2025 الترم الأول رسميا

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للإمتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

ويتقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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