الإحصاء: 567 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا إلى 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال عام 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وسجل حجم الصادرات المصرية إلى كينيا 307 ملايين دولار خلال عام 2024 مقابل 327 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا 260 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 311 مليون دولار خلال عام 2023.

و من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2024 هي ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2024 هي بن وشاى وبهارات بقيمة 242 مليون دولار، وفواكه بقيمة 6 ملايين دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 5 ملايين دولار، أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 ملايين دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 2024/ مقابل 7.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 2024/ مقابل 958 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 558 ألف دولار خلال العام المالى 2024/2023 مقابل 146 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2022 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 453 ألف دولار خلال العام المالى 2024/2023 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2022.

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة. وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة كينيا طبقا لتقديرات البعثة ألف مصري حتى نهاية عام 2023.