وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أخبار مصر
الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور شريف محمد صبري حافظ العطار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتورة ياسمين أحمد محمود أحمد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

• الدكتور شريف حسن عبدالسلام حسن خميس، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

• الدكتور وائل السيد إبراهيم قنديل، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة السويس.

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعيين قيادات جامعية جديدة جامعة عين شمس جامعة الفيوم جامعة السويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

جامعة حلوان تنظم حفل افتتاح وبدء فعاليات مبادرة GATE مصر لرعاية المبتكرين والموهوبين

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة بمستشفى الناس الخيري

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا من جامعة مايو لتفعيل بروتوكول التعاون وتطوير مستشفى الطلبة

أيمن عاشور لـ "الفجر": رؤية هندسية لتطوير التعليم العالي وربط الجامعات بمشروعات التنمية

وزير التعليم العالي: التكنولوجيا تقود التعليم نحو الشراكة الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة

أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور

التعليم العالي: توقيع اتفاق تعاون بين معهد البحوث الفلكية والمراصد الفلكية الصينية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

عاجل| ظهرت الآن.. إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

عاجل- بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا