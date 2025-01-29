المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يوجه رسالة تحذير إلى 103 من طوائفه الأعضاء



حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا في رسالة موجهة إلى 103 من طوائفه الأعضاء، من انتخاب حزبي "البديل من أجل ألمانيا" و"تحالف سارة فاغنكنشت" وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس المجلس جوزيف شوستر: "في حزبي البديل وفاغنكنشت، يجد المعادون للسامية من التيار اليميني المتطرف، إلى جانب المعادين المتشددين لإسرائيل وأوكرانيا من اليسار، ملاذا لهم".

وأوردت صحيفة "يوديشه الجماينه" (الصحيفة اليهودية العامة) تقريرا عن هذه الرسالة كما حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منها.

وأضافت الرسالة أن "حزب فاغنكنشت يتناسى التاريخ ويقلب الحقائق بين الجاني والمجني عليه عندما يصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها "إرهاب" ويزعم أنها تثير الكراهية في جميع أنحاء العالم العربي".

أما بشأن "حزب البديل"، فحذر شوستر في الرسالة من أن الحزب عبّر عن رغبته في إحداث تحول بمقدار 180 درجة في سياسة التذكر.

ورأى أن حديث الحزب عما أسماه بـ "عبادة الذنب" يرمي إلى التقليل من أهمية ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) والتقليل من شأن معالجة الجرائم النازية.

وأضاف شوستر أن "حزب البديل" يخلق مناخا من الخوف من خلال "تعصبه للغة الألمانية" وشعارات مثل "إعادة التهجير".

وتابع شوستر في رسالته: "الشيء المؤكد بالنسبة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا هو أن هذين الحزبين لا يرغبان في تقديم أي إسهام لخير مجتمعنا".

واختتم رسالته مناشدا الناخبين: "أرجو منكم أخذ كل هذا بعين الاعتبار عند التوجه إلى صناديق الاقتراع أو عند إرسال أصواتكم عبر البريد