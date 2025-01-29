قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة أماني أسامة كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث

أخبار مصر
الدكتورة أماني أسامة
الدكتورة أماني أسامة


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الدكتورة أماني أسامة كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ٤ سنوات.

وتعد الدكتورة أماني أسامة كامل أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، عالمة في العلوم الصيدلية وتتمتع بخبرة أكاديمية وصناعية تزيد عن عشرين عامًا في مجال التكنولوجيا الصيدلانية وطب النانو.

كما عملت أستاذ زائر في كلية الصيدلة بجامعة واترلو بكندا، أونتاريو، وقادت فريق بحثي كبير بالتعاون مع البروفيسور شون ويتيج.

كذلك أشرفت على العديد من طلاب الدراسات العليا في جامعة عين شمس وجامعة واترلو بكندا، ولسيادتها العديد من مؤلفات الكتب والمنشورات الدولية في مجلات مرموقة بالإضافة إلي مشاركتها في إعداد الإصدار الخامس لدستور الدواء المصري، كما شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.

أيضًا الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل عضوًا في العديد من الجمعيات العلمية المرموقة مثل الجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة (AAPS)، وجمعية النانو الأمريكية. وهي عضو مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية وعضو لجنة صياغة دستور الأدوية المصري.

الدراسات العليا والبحوث رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا جامعة عين شمس هيئة الدواء المصري

مواد متعلقة

جامعة حلوان تنظم حفل افتتاح وبدء فعاليات مبادرة GATE مصر لرعاية المبتكرين والموهوبين

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة بمستشفى الناس الخيري

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا من جامعة مايو لتفعيل بروتوكول التعاون وتطوير مستشفى الطلبة

أيمن عاشور لـ "الفجر": رؤية هندسية لتطوير التعليم العالي وربط الجامعات بمشروعات التنمية

وزير التعليم العالي: التكنولوجيا تقود التعليم نحو الشراكة الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة

أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور

التعليم العالي: توقيع اتفاق تعاون بين معهد البحوث الفلكية والمراصد الفلكية الصينية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

عاجل| ظهرت الآن.. إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

عاجل- بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا