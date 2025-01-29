وكيل صحة الإسماعيلية تتابع إنتظام سير العمل بوحدتى الشهيد خيرى والمنشية بالقنطرة غرب

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية جولة تفقدية بوحدتى الشهيد خيرى والمنشية بإدارة القنطرة غرب الصحية، يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة، وذلك للوقوف على إنتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

وبدأت الدكتورة ريم مصطفى جولتها بتفقد سير العمل يجلسة التطعيمات للأطفال وإقبال المواطنين على الفحص بالمبادرات الرئاسية والتردد على عيادة طب الاسرة،كما أثنت على زيادة نسبة تردد السيدات وإنتظام صرف الوسائل بعيادة تنظيم الاسرة، وإستمعت إلى رسائل التثقيف الصحي والتوعية للمترددين عن الزواج المبكر وأكدت على أهمية تناول الموضوعات التى تخص تحسين الخصائص السكانية خلال ندوات نوادي المرأة والتى يتم تنظيمها داخل الوحدة.



وتابعت جودة خدمات عيادة طب الأسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى وتوافر كافة المستلزمات،وإلتقت بإحدى المترددات على العيادة من كبار السن والتى عبرت عن تقديرها للخدمات العلاجية التى تقدمها العيادة.

كما اتطلعت على تردد عيادة الجلدية التخصصية واوصت بتكثيف.الدعايا وعمل لوحة إرشادية للمترددين بالخدمات المقدمة من خلال الوحدة،كما أوصت بمتابعة إجراءات التخلص من الكهنه والرواكد للحفاظ على الشكل العام للوحدة.

وتابعت وكيل وزارة الصحة كفاءة سلسلة التبريد ومأمونية الأمصال والأدوية،وإنتظام سير العمل بمعمل الوحدة ومكتب الصحة،كما راجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الصيدلة وعدد التذاكر وتوافر مخزون كافى من الأدوية بالصيدلية ووجهت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بإستكمال النواقص.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية علي إستمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.