عاجل.. الإفراج عن 32 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالمؤبد و48 من الأحكام العليا و30 من الأطفال غدا

أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنه سيتم الإفراج غدا عن 32 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالمؤبد و48 من الأحكام العليا و30 من الأطفال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وفي نفس السياق أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أنّ سلطات الاحتلال سلمتهم قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة وأماكن احتجازهم.

من جهة أخرى قال همام مجاهد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنّ شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية التي دخلت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم بلغت 193 شاحنة، منها 11 شاحنة وقود، موضحا أن هذه الشاحنات تستمر في الدخول إلى المعبرين.

وأضاف “مجاهد”، خلال رسالة على الهواء، أنّه من المنتظر أن تصل شاحنات المساعدات إلى ما يتجاوز 300 شاحنة، مقارنة بما كانت عليه في الأيام الماضية والأسبوع الأول منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنّ معبر كرم أبو سالم هو المعبر الأكبر الذي يشهد العديد من مئات الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، مقارنة بمعبر العوجة الذي يبلغ متوسط ما يتم إدخاله من الشاحنات 100 شاحنة يوميا، لكن 200 شاحنة يوميا من معبر كرم أبو سالم.

وتابع: “معظم شاحنات الوقود تدخل من معبر كرم أبو سالم، لكن معبر العوجة يتم إغلاقه في الساعة 3 مساء، بينما يتم إعلاق كرم أبو سالم الساعة 6 و7 مساء، بالتالي هو المعبر الأكبر الذي يستقبل كل هذه الشاحنات الواصلة إلى داخل قطاع غزة”.

ولفت إلى أنّه هناك عشرات ومئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية لازالت تقف وتتراص وتنتظر أمام معبر رفح من الجانب المصري، في انتظار الانتهاء من تنسيقاتها المختلفة.