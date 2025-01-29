حملات مكبرة..تحرير 351 محضر تموين متنوع خلال الأسبوع بجميع مراكز محافظة سوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنة تم تحرير 351 محضر وجنح تموينية بمراكز المحافظة صرح بذلك الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف سامح التونى وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مفاجأة ومكثفة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، ومديرية الصحة،والطب البيطرى، وإدارة مباحث التموين،والادارات التموينية المختلفة.

جاء ذلك بناء على تعليمات، المهندس شريف فاروق وزير التموين، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، تحت قيادة الدكتور سامح التونى، والدكتوره هاله ابو الفتوح مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذًا للتعليمات بأحكام وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والافرنجية والسياحة ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز وغيرها من الأنشطة التجارية، وبيان مدى التزام والمسئولين عنها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم وضبط الاسعار ومحاربة اتحكار التجار للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت تلك الحملات التموينية المكثفة على كافة مراكز المحافظة عن ضبط وتحرير 351 محضرا تموينيا متنوعًا فى مجال المخابز بكافة أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالي 289 محضر مخابز، وعدد 60 فى مجال الأسواق، وعدد 2 فى مجال المواد البترولية.

وأوضح سامح التونى وكيل تموين سوهاج، أن أولى التعليمات كانت بالتأكيد من مدى جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن وكونه مطابق للمواصفات الأوزان المقررة له، على وصول لمستحقيه والحفاظ على حياة المواطنين، وأشار أيضا إلى نتيجه المرور المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية قدم تم تحرير فى مجال المخابز، عدد 78 محضر وزن، وعدد 33 محضر غير مطابق للمواصفات، وعدد 54 محضر عدم إعلان، وعدد 9 محضر تصرف فى الحصة، وعدد 24 عدم وجود سجلات داخل المخبز، وعدد 18 محضر نظافة، وعدد 25 محضر توقف تشغيل، وعدد 40 محضر إعطاء بون دون صرف، عدد عدد 3 محضر عدم وجود ميزان، عدد 4 غلق المخبز، عدد 1 محضر مبيعات خبز وارصدة وهمية.



وأوضح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم تحرير عدد(60)، محضر وهي كالاتي، عدد (36) جنحة عدم إعلان عن أسعار، عدد (3) محضر مجهول المصدر، عدد (2) محضر صلاحية غش تجاري، عدد (15) محضر عدم وجود شهادة صحيه، عدد (1) محضر تجميع دقيق مستودعات، عدد(2) محضر تجميع مواد بترولية، عدد(3) محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم تحرير المخالفات والجنح السابقه جميع الجهات الرقابيه التابعه لمديرية التموين بسوهاج المحررة في المراكز والإدارات على مستوى المحافظة ف تلك الفترة وهي كالتالي:-

عدد (40 طن) ملح سياحات، عدد (11) شيكارة دقيق مدعم، عدد (10) شيكارة دقيق فينو حر، عدد ( 40لتر ) بنزين 80، عدد (110) علبة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.