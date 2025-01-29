الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لا مساس بأمننا القومي

توك شو
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحياد أو التنازل عن الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا، أن هذه الثوابت تشمل المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الموقف المصري، والتي تتضمن إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقوماتها، خاصة شعبها وإقليمها.

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وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني، ويليام روتو، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية": "أود أن أطمئن الشعب المصري أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري".

الرئيس الأمريكي قادر على إحلال السلام في المنطقة


وتابع رئيس الجمهورية: "نحن عازمون على التعاون مع الرئيس ترامب، الذي يسعى لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، نحن نؤمن أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، الذي طال انتظاره".

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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