زمالك 2005 يفوز على النجوم في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على النجوم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية.

زمالك 2005 يفوز على النجوم

سجل هدف الزمالك، عمار ياسر.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال اللقاء، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدفًا في الدقيقة 45، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة في الشوط الثاني كادت أن تضاعف النتيجة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق عماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزمالك.