نتائج الامتحانات SUEZ ONLINE.. نتيجة إعدادية السويس الآن بـ رقم الجلوس 2025 الترم الأول رسميا، كثر معدل البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس 2025، الترم الأول، من ناحية الطلاب وأولياء الأمور خاصة، بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، كما تزايد البحث عن توزيع درجات مواد نصف العام، بالإضافة إلي توزيع درجات المواد في نهاية للعام الدراسي.



وأنهي طلاب إعدادية السويس امتحانات الفصل الدراسي الأولي 2024-2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في امتحان الشهادة الإعدادية العام في محافظة السويس 15 ألفًا و905 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات فى 87 لجنة، في 3 إدارات تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس برقم الجلوس فور إعلانها

يمكن الاطلاع علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي في السويس برقم الجلوس فور إعلانها علي موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس والتى سيتم تفعيلها فور اعتماد وإعلان النتيجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات مواد الترم الأول للصف الثالث الإعدادي، وفق ما قرره المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة موزعة كما يلي:

المادة الدرجات امتحان مادة اللغة العربية 40 درجة. امتحان مادة اللغة الانجليزية 30 درجة. مادة الدراسات الإجتماعية 20 درجة. مادة الرياضيات. 30 درجة. مادة العلوم. 20 درجة. مجموع درجات الترم الأول 140 درجة.

توزيع إجمالي درجات مواد الشهادة الإعدادية 2025 للفصلين الدراسيين

يأتي توزيع درجات مواد الترمين الأول والثاني للشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين من مجموع 280 درجة موزعة كما يلي: