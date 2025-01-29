"لا تهجير للفلسطينيين".. 7 رسائل نارية من الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في قطاع غزة.

جاءت تصريحاته في وقت حساس، حيث شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتهجيرهم خارج أرضهم.

كما أعاد التأكيد على أن الحل العادل والمستدام يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، مشيرًا إلى أن مصر لن تكون طرفًا في أي ظلم تاريخي ضد الشعب الفلسطيني.



الرسالة الأولى: تأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جاء بعد جهود مصرية مكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

الرسالة الثانية: أهمية استئناف النفاذ الإنساني للفلسطينيين

شدد الرئيس السيسي على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي هناك، والتمهيد لبدء مسار سياسي يؤدي إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.

الرسالة الثالثة: موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يقبل التنازل، مشددًا على أن مصر تدعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقليمه.

الرسالة الرابعة: رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

أوضح الرئيس السيسي أن مصر ترفض تمامًا أي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري والعربي، كما أنه يعد ظلمًا لا يمكن لمصر أن تشارك فيه بأي شكل من الأشكال.

الرسالة الخامسة: ضرورة حل الدولتين لتحقيق السلام

أكد الرئيس السيسي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة هو نتيجة عقود من غياب الحلول السياسية، مما يؤدي إلى انفجار الأوضاع بين الحين والآخر.

الرسالة السادسة: تحذير من تداعيات استمرار الأزمة

أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من محاولات جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، لدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري، مؤكدًا أن الحل العادل يتمثل في منح الفلسطينيين حقوقهم التاريخية المشروعة.

الرسالة السابعة: الشعب المصري يرفض الظلم

اختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن الشعب المصري لن يقبل المشاركة في أي ظلم تاريخي ضد الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولن تكون طرفًا في أي مخطط يؤدي إلى ترحيلهم من أرضهم.