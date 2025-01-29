أرسل واستلم الأموال فورًا.. بنك مصر يطلق تحويلات فورية من الخارج إلى مصر بالجنيه المصري

أطلق بنك مصر، خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنية المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية ما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر.

وأوضح البنك في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة ستتوفر من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، وشركات صرافة، وبنوك لدى بنك مصر.

وحسب البيان، يأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين.

وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنيه المصري على مدار الساعة وبكل سهولة.

خدمة تحويل الأموال فوريًا بالجنيه المصري من بنك مصر

أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال الفوري بالجنيه المصري عبر شبكة التحويلات اللحظية، مما يتيح للمصريين العاملين بالخارج إرسال الأموال إلى ذويهم في مصر بسرعة وأمان على مدار الساعة.

مميزات الخدمة:

تحويل فوري إلى جميع الحسابات البنكية، البطاقات، والمحافظ الإلكترونية داخل مصر.



إلى جميع داخل مصر. متاحة 24/7 – التحويل يتم خلال لحظات في أي وقت.



– التحويل يتم خلال لحظات في أي وقت. أمان وسهولة – تعتمد على شبكة تحويلات آمنة وسريعة.



– تعتمد على شبكة تحويلات آمنة وسريعة. أكبر شبكة تحويلات – دعم عبر مؤسسات تحويل الأموال، شركات الصرافة، والبنوك المرتبطة ببنك مصر.



– دعم عبر مؤسسات تحويل الأموال، شركات الصرافة، والبنوك المرتبطة ببنك مصر. تعزيز الشمول المالي – دعم لجهود الدولة في تسهيل المعاملات المالية والتحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030.

كيف يتم تحويل الأموال؟

يمكن للمصريين في الخارج إرسال الأموال من خلال:



مؤسسات تحويل الأموال الدولية المتعاقدة مع بنك مصر.



المتعاقدة مع بنك مصر. شركات الصرافة والبنوك المرتبطة بالخدمة.



المرتبطة بالخدمة. تطبيقات وخدمات التحويل الرقمية المدعومة.

لماذا تختار بنك مصر؟

ريادة في الحلول الرقمية – خدمات مصرفية مبتكرة وسريعة.



– خدمات مصرفية مبتكرة وسريعة. شبكة تحويلات عالمية – تسهّل التحويلات من أي مكان في العالم.



– تسهّل التحويلات من أي مكان في العالم. دعم الاقتصاد الرقمي – توفير تجربة مصرفية متطورة للمصريين في الداخل والخارج.

وستتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فورًا، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر خلال أول 11 شهرا من العام 2024 نحو 26.3 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023.

وأدى توحيد سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية التي شكل تجار العملة فيها شبكات لاجتذاب التحويلات خلال ذروة أزمة العملة التي عانت منها البلاد على مدار أكثر من عامين منذ الحرب في روسيا وأوكرانيا وحتى مطلع فبراير 2024، حينما أبرمت البلاد صفقة رأس الحكمة الضخمة.

وجلبت صفقة رأس الحكمة تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ديون بـ11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، وساعد ذلك البنك المركزي في تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

ومؤخرًا أعلن البنك المركزي تفعيل التحويلات اللحظية للمصريين بالخارج عبر تطبيق "إنستاباي" في عدد من الدول.