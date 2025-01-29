وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يوجه بتفعيل الانتظار الرقمى بالعيادات الخارجية بـ "نبروه "

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وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة بالدقهلية


ترأس الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى  فريقًا موسعًا من جميع الإدارات الفنية بالطب العلاجي  لمتابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى نبروه. 
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بتكثيف المرور الإشرافى، والذى  يهدف إلى ضبط المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض. 
استهل وكيل المدبرية للطب العلاجى جولته بالمرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والكلى والأقسام الداخلية، والحضانات؛علاوة على قسم الأشعة  للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية.
وتابع الزيارة بالاطلاع على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومدى دقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المدونة بالتذاكر
ووجه البيلى بتفعيل نظام الانتظار الرقمى بالعيادات الخارجية وصيدلية النفقة وفتح شباك إضافي لصرف علاج نفقة الدولة لتخفيف الزحام علي أن يتم التنفيذ الفوري خلال ثلاثة أيام بحد اقصي.
كما شدد  على تنشيط العيادات المسائية وتوفير كامل خدمات قسم الأشعة الاقتصادي في الفترات المسائية بالتزامن مع العيادات علاوة على  تكليف قسم الصيدلة برقع بيان بكافة النواقص من الاداوية لسرعة توفيرها.
وخلال الزيارة حرص وكيل المديرية أثناء استماعه للمرضى على التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات قرار نفقة دولة لإحدي مريضات الفشل الكلوي المحجوزة بالعناية.
 

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