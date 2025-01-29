نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة السويس ONLINE بـ الاسم أو رقم الجلوس، يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس عن خطوات الاستعلام والدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث أصبح الشغل الشاغل لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور بمحافظة السويس، هو رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، وكان طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية قد ادوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024-2025، يوم الخميس الماضي الموافق 23 يناير الجاري.



نتيجة الشهادة الإعدادية السويس 2025

أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2025 بالمحافظة بلغ 15905 طلاب وطالبة مقسمين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث، هذا وقد صرحت مصادر مطلعة من داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أن جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات قد شارفت على الانتهاء، وبعدها سوف تتم أعمال الكنترولات الخاصة بالرصد والتجميع والمراجعة تمهيد لعرض النتيجة على السيد محافظ السويس ليقوم باعتمادها بعد ذلك وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.



نتيجة اعدادية السويس 2025 الترم الأول

وفقا لتصريحات السادة المسئولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بأنه من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 نهاية الأسبوع الجاري، وسوف تكون النتيجة متاحة إلكترونيا لجميع الطلاب عبر موقع البوابة الألكترونية لمحافظة السويس عقب اعتمادها مباشرة من السيد اللواء محافظ السويس “طارق الشاذلي”، من ناحية أخرى أعلنت بعض المصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح تؤكد وجود ارتفاع في نسبة النجاح في هذا الفصل الدراسي.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لمحافظة السويس.. تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة السويس عبر الإنترنت فور الإعلان عنها ونحن سوف نوضح هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم التابع لكل المحافظات. يوجد مجموعة من البيانات التي يجب أن يدخلها الطالب. حدد المرحلة الدراسية الشهادة الإعدادية. اختر العام الدراسي 2024-2025. انقر على الفصل الدراسي الأول. اختر أيقونة عرض النتيجة.



توزيع درجات الشهادة الاعدادية لمحافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لمحافظة السويس.. لا يتعرف الكثير من أولياء الأمور عن الدرجات التي تختص بالمواد الدراسية الخاصة بالشهادة الإعدادية وقد أعلنت الوزارة درجات الخاصة بالترم الأول للشهادة الإعدادية وهي: