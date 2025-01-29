الخارجية السلوفاكية تستدعي السفير الأوكراني وتسلمه "احتجاجا شديد اللهجة"

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بوابة الفجر



استدعت وزارة الخارجية السلوفاكية السفير الأوكراني، ووجهت له "احتجاجا شديد اللهجة"، على خلفية تصريحات الجانب الأوكراني التي اعتبرتها تدخلا في شؤون البلاد.

وحسبما ذكرت صحيفة "دينيك إن" السلوفاكية، استدعت وزارة الخارجية سفير أوكرانيا في براتيسلافا، ميروسلاف كاسترانا، وأعربت له عن "احتجاجها الشديد" بشأن تصريحات الجانب الأوكراني.

ودون تقديم أي تفاصيل أخرى، ذكرت الوزارة أنها "تعتبر تصريحات الجانب الأوكراني تدخلا في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا".

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي قد هاجم في وقت سابق، بشكل حاد وهستيري، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو لرفضه شراء الغاز الأمريكي باهظ الثمن ورغبته بعلاقات طبيعية مع روسيا.

وزعم زيلينسكي، بأن هذا التصرف يعتبر غلطة واضحة من جانب رئيس الوزراء السلوفاكي.

وكانت السلطات السلوفاكية، قد أعلنت في مناسبات عديدة أنها تريد المحافظة على إمكانية نقل الغاز إلى الغرب عبر أراضيها.

وقال فيتسو إن بلاده، تؤيد العودة إلى نقل الغاز عبر أوكرانيا، وفي حال العكس فيجب أن تحصل بلاده على تعويضات لخسائرها المرتبة على ذلك.

كما هدد روبرت فيتسو بمنع المساعدات المالية لأوكرانيا في المجلس الأوروبي إذا لم يستأنف فلاديمير زيلينسكي عبور الغاز.

وأثار القرار الأوكراني بوقف ترانزيت الغاز، استياء بعض دول وسط وشرق أوروبا وخاصة هنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيكلف وقف إمدادات الغاز الروسي الأوروبيين 120 مليار يورو في 2025-

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