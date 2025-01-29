رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة 2025.. أحصل عليها الآن

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، وبلغت نسبة النجاح 85.9%. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط من هنا: gizaedu.net

يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بلغ 212،778 طالبًا، أدوا امتحاناتهم داخل 702 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة.

للحصول على النتيجة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا gizaedu.net

2. إدخال رقم الجلوس أو اختيار طريقة البحث المناسبة.

3. الضغط على زر "عرض النتيجة" للاطلاع على الدرجات.

وفي حال تعذر الحصول على النتيجة إلكترونيًا، يُنصح الطلاب بالتوجه إلى مدارسهم للاستعلام المباشر.