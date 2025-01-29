خلال لقائه السفير المصري في الڤاتيكان.. قداسة البابا: علاقاتنا طيبة مع كافة الكنائس والكنيسة القبطية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة،  اليوم الأربعاء، السفير حسين السحرتي، سفير مصر في الڤاتيكان.

قدم قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ نشأة الطوائف المسيحية، إثر الانشقاق الذي حدث في القرن الخامس الميلادي، ولفت قداسته إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور.

وأكد قداسة البابا على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى، مشيرًا إلى أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي القائم بين الكنيسة والڤاتيكان.

البابا تواضروس الكنيسة الأرثوذكسية سفير الفاتيكان

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