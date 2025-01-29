كتاب الحكاية يوثق 12 عامًا من العمل السياسي

اطلق كيان شباب مصر، كتابا جديدا لتوثيق مسيرة 12 عامًا من العمل السياسي الذي جمع الشباب المصري الواعي، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية النهوض بالوطن من خلال العمل الجماعي والتنمية السياسية، والذي يحمل عنوان "الحكاية".

وأشار كيان شباب مصر، إلى أن "الحكاية" ليس مجرد كتاب؛ بل هو شهادة حية على قدرة الشباب على إحداث التغيير الإيجابي، وتجسيد الإيمان العميق بأن المستقبل يُصنع اليوم بأيدي الطموحين، في ظل الجمهورية الجديدة، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعطى الفرصة الكاملة للشباب للتعبير والبناء والمشاركة في صناع القرار.

وأوضح كيان شباب مصر، أنه ولأول مرة في العالم، يروي مجموعة من الشباب تجربتهم ورحلتهم الاستثنائية التي تمزج بين الإصرار، الابتكار، والتضحية، في إطار رحلة ملهمة تثبت أن الشباب قادرون على قيادة التحولات المجتمعية والسياسية.

وشدد كيان شباب مصر، أن أعضاء الكيان واجهوا الكثير من الصعوبات، وأن الطريق الطريق كان مليء بالعقبات والتحديات، ولم يكن يومًا ممهدًا بالورود، موضحين أن كل خطوة تطلبت منهم قوة وعزيمة، وكل عقبة تواجههم تُظهر مدى صعوبة الرحلة، ولكن كان لديهم القدرة على التخطي واستكمال المسيرة.

وأكد "شباب مصر"، إنه عند النظر إلى الوراء، نتأكد أننا لم نكن وحدنا في هذه الرحلة، فقد كان لدينا دعم من أولئك الذين آمنوا بطموح الشباب، وعلي رأسهم القيادة السياسية الحكيمة التي آمنت بصوت الشباب وأفسحت لهم الطريق بفتح حوار وطني يعزز أهمية دور الشباب في صنع القرار.