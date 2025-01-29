نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة البحيرة الآن بـ رقم الجلوس

نظرا لما لها من أهمية في حياة الطلاب، ارتفع معدل البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحيرة، الترم الأول، من ناحية الطلاب وأولياء الأمور خاصة، بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، كما تزايد البحث عن أخبار تصحيح امتحانات إعدادية البحيرة، وكذلك توزيع درجات مواد نصف العام.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحيرة

وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أن اعمال التصحيح تسير وفقا للمعايير الدقيقة والشفافية المتبعة فى تصحيح الاوراق والالتزام بجميع الضوابط الوزارية وكافة التعليمات المنظمة لاعمال لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة حريصة على توفير كافة التيسيرات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمعلمين والمصححين لاجراء اعمال التصحيح فى أجواء مناسبة لضمان تحقيق نتائج عادلة والمراجعة الدقيقة وتوخى الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك اى جزئية فى الاسئلة دون تصحيح وإعطاء كل طالب حقة ومراعاة الدقة فى رصد الدرجات تفاديا لاى اخطاء تضر بصالح ابنائنا الطلاب

وأضاف يوسف الديب وكيل الوزارة أن أعمال الكنترول والتصحيح قد بدأت اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ / ١ / ٢٠٢٥ عقب انتهاء الامتحانات فى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥ على مستوى المحافظة حيث يتم تصحيح اوراق الإجابة لعدد ١٢٥ الف و٨٦٧ طالب وطالبة فى سبعة ادارات فى الدرجة الأولى و١١ ادارة فى المركزية وقد تجاوز عدد المصححين اكثر من ٢٠٠٠ مصحح فى اكثر من موقع ( مدرسة معاذ بن جبل الثانوية ومعاذ بن جبل الثانوية الرسمية لغات ) وجارى الانتهاء من أعمال التصحيح على قدم وساق في بيئة منضبطة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة والتقييم العادل في تقدير الدرجات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف.

يأتي ذلك في فى إطارمتابعة سير اعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية العامة بالبحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2025 الترم الأول

وقالت مصادر مطلعة إنه باستمرار أعمال التصحيح في بعض المواد، واستمرار أعمال الكنترول ورصد درجات الشهادة الإعدادية ومراجعة الدرجات، وتوقعت المصادر الانتهاء من أعمال مراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة عن الفصل الدراسي الأول، نصف العام، لتكون جاهزة للاعتماد من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الأسبوع المقبل، قبل إنتهاء إجازة نصف العام.

وأنهى طلاب إعدادية البحيرة امتحانات الفصل الدراسي الأولي 2024-2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في امتحان الشهادة الإعدادية العام في محافظة البحيرة 125 ألفًا و867 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 575 لجنة، في 18 إدارة تعليمية، ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني بالبحيرة 5585 طالبًا وطالبة، امتحنوا في 22 لجنة، وتم تخصيص 4 لجان لاستقبال 37 طالبًا من الصم وضعاف السمع، وتخصيص لجنة واحدة لاستقبال 15 طالبًا من المكفوفين.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات مواد الترم الأول للصف الثالث الإعدادي، وفق ما قرره المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة موزعة كما يلي: