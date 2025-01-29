بديل تاليسكا.. النصر في مفاوضات متقدمة مع مهاجمي أستون فيلا وليفركوزن

اقترب نادي النصر، من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد من أجل تعويض رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا المنتقل حديثًا إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصر يقترب من ضم بديل تاليسكا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي النصر على وشك التوصل إلى اتفاق شفهي مع أستون فيلا بشأن ضم المهاجم الكولومبي جون دوران مقابل 75 مليون يورو مع الإضافات.

وأشار رومانو: “الخطوات الرسمية مطلوبة حيث أن النصر لديه مفاوضات متقدمة مع باير ليفركوزن لضم فيكتور بونيفاس”.

وأكد المصدر نفسه أن نادي النصر سوف يتعاقد مع مهاجم واحد فقط إما جون دوران أو فيكتور بونيفاس.