رغم رحيل زوجها.. نشوى مصطفى تستأنف تصوير “قلع الحجر 2”

في خطوة تعكس التزامها الفني، قررت الفنانة نشوى مصطفى العودة إلى تصوير مشاهدها في مسلسل “قلع الحجر 2”، وذلك رغم مرورها بفترة حداد على وفاة زوجها. وأكدت نشوى أنها تستمد القوة من حب جمهورها ودعمهم الكبير لها في هذه المحنة، مشيرة إلى أن العمل الفني يُعد جزءًا من حياتها ومسيرتها التي تحترمها وتقدرها.



المسلسل من المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وسط ترقب الجمهور لمتابعة أحداث الجزء الثاني بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.

أحداث مسلسل قلع الحجر





تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.



آخر أعمال نشوى مصطفى

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية م"





وضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.