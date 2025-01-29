وكيل الشباب بالدقهلية تعقد المقابلات الشخصية للنشء المسجلين في برنامج سـفراء ضد الفساد

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة اليوم، المقابلات الشخصية للنشء المسجلين بمشروع "سفراء ضد الفساد "في موسمه الثامن واللذين تم إعلان أسماؤهم وموعد المقابلات الشخصية لهم من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، لاختيار افضل العناصر لعدد 30 طليع وطبيعة لتمثيل محافظة الدقهلية، في تنفيذ الورش من ادارات "منية النصر، واجا، وشربين، وبني عبيد، وميت غمر، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

تكونت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وميادة سويلم متابع المشروع، ومدربي المشروع المرشحين من وزارة الشباب تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن برنامج "سفراء ضد الفساد" في موسمه الثامن علي التوالي يهدف إلى تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهه، والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد".

يأتي تنفيذ المقابلات الشخصية لسفراء ضد الفساد بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالوزارة، وهاني رفاعي مدير إدارة المسابقات بالوزارة، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

شباب الدقهلية

1000545943

1000545970

1000545946

1000545974

1000545972

1000545940