تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن بيب جوارديلا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره كلوب بروج، مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج، مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل السيتينز.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - مانويل أكانجي - جون ستونز - جوسكو جفارديول.

خط وسط الملعب: ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: فيل فودين - جوندجوان - إيرلينج هالاند

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.
 

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