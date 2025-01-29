قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء مجدي يوسف العضو المنتدب لشركة الأهلي مصر، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سابقًا، مساء الأربعاء، بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح وشركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية بإعتماد الشركة استشاري هندسي وفني لمحافظة مطروح، وذلك بحضور الدكتور المستشار محمد بكر صبَّاح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، واللواء طلال صدقي نائب العضو المنتدب لشركة الأهلي مصر، ووكيل أول هيئة الرقابة الإدارية سابقًا، ومحمد السيد مصطفى وكيل الادارة العامة للاستثمار، ويحيى أنور مدير إدارة تراخيص المستثمرين.

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يأتى ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للارتقاء بمستوى الأعمال الإنشائية والمعمارية والمشروعات الاستثمارية للمحافظة وفق أحدث التصميمات والنظم الهندسية والفنية المعتمدة، ويواكب جهود التنمية والمشروعات القومية والتنموية التى تشهدها مطروح،حيث ستقوم شركة الأهلي مصر بإعداد التصاميم والرسومات الهندسية، والإشراف الهندسي والفني علي جميع المشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية بالمحافظة، فضلًا عن الاستعانة بها في مشروعات الخطة الاستثمارية ومعاونة اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد في أداء مهامها المكلفة بها.

‎يذكر أن شركة الأهلي مصر تعد إحدى شركات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتي بدأت أعمالها منذ عام 2011، بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية ولصالح صندوق مصر السيادي ووزارة الإنتاج، الحربي ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي والجهاز المركزي للتعمير.