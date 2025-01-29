بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح وشركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية

محافظات
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قام  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء  مجدي  يوسف العضو المنتدب لشركة الأهلي مصر، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سابقًا، مساء الأربعاء، بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح وشركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية بإعتماد الشركة استشاري هندسي وفني لمحافظة مطروح، وذلك بحضور الدكتور المستشار محمد بكر صبَّاح  المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، واللواء  طلال صدقي  نائب العضو المنتدب لشركة الأهلي مصر، ووكيل أول هيئة الرقابة الإدارية سابقًا، ومحمد السيد مصطفى  وكيل الادارة العامة للاستثمار، ويحيى أنور مدير إدارة تراخيص المستثمرين. 

يأتى ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للارتقاء بمستوى الأعمال الإنشائية والمعمارية والمشروعات الاستثمارية للمحافظة وفق أحدث التصميمات والنظم الهندسية والفنية المعتمدة، ويواكب جهود التنمية والمشروعات القومية والتنموية التى تشهدها مطروح،حيث ستقوم شركة الأهلي مصر  بإعداد التصاميم والرسومات الهندسية، والإشراف الهندسي والفني علي جميع المشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية بالمحافظة، فضلًا عن الاستعانة بها في مشروعات الخطة الاستثمارية ومعاونة اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد في أداء مهامها المكلفة بها.

‎يذكر أن  شركة الأهلي مصر تعد إحدى شركات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتي بدأت أعمالها منذ  عام 2011، بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية ولصالح صندوق مصر السيادي ووزارة الإنتاج، الحربي ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي والجهاز المركزي للتعمير.

إدارة العامة الاستثمار القومي البنك العقارى المصرى العربى الرقابة الادارية اللجنة العليا للإستثمار المشروعات الاستثمارية هيئة الرقابة الإدارية

مواد متعلقة

جهود مكثفة لتجميل مطروح لاستقبال زوار إجازة نصف العام

بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومديرية الصحة بمطروح

تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع المقبل

ضمن برنامج رحلات «تعالى نعرفها» الشباب والرياضة تنظم رحلة إلى القاهرة لأبناء واحة سيوه

محافظ مطروح يعلن توفير 298 فرصة عمل للشباب بمحطة الضبعة

مدينة سيوة تشهد احتفالية يوم البيئة الوطني تحت شعار “مصر خضراء مستدامة “

تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع المقبل

انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة «نحلة التهجي» على مستوى مطروح الأزهرية

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا