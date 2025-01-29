مباراة الأهلي وبيراميدز أزمة المهاجم نيجك جراديسار

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بسبب أزمة المهاجم السلوفيني نيجك جراديسار خلال مباراة الأهلي وبيراميدز.. اتحاد الكرة يلزم الأندية بتفعيل بوابة فيفا القانونية.

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الفروع والمناطق التابعة له يلزمها بإخطار جميع الأندية التابعة لها بنظام الاتحاد الدولي FIFA LEGAL PORTAL " بوابة فيفا القانونية"، والخاص بالاستخدام الإلزامي لبوابة الفيفا القانونية، مع التأكيد على الأندية بضرورة التسجيل بها عن طريق ايميل الTMS لكل ناد، وذلك حرصا من الاتحاد على مصالح الأندية المصرية حيث لن تصل أي إجراءات قانونية لعلم الأندية إلا عن طريق هذا الموقع.

اتحاد الكورة

حيث أصبحت البوابة القانونية الرقمية للفيفا السبيل الوحيد لمباشرة جميع الإجراءات أمام هيئة صنع القرار والهيئات القضائية، وكذلك المنفذ الحصري لكل المراسلات المتعلقة بالإجراءات القانونية أمام محكمة FIFA وهيئاته القضائية.

وتهدف المنصة القانونية لـ FIFA إلى ضمان تواصل بسيط وآمن بين FIFA والأطراف المعنية، كما تصبو إلى تحقيق فهم أفضل للإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها، لذا وجب على كل الاتحادات الوطنية لكرة القدم والأندية واللاعبين والمسؤولين وجميع المعنيين في الإجراءات القانونية أمام هيئة اتخاذ القرار بـ FIFA أو باقي هيئاته القضائية التسجيل في المنصة الرقمية القانونية للفيفا.

أزمة الأهلي وبيراميدز

المهاجم السلوفيني نيجك جراديسار

وكان نادي بيراميدز قد أرسل شكوى إلى الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يطالب بالحصول على نقاط مباراة الأهلي كاملة، بسبب مشاركة المهاجم السلوفيني نيجك جراديسار بعد بطلان إجراءت قيد اللاعب، حيث لم يتم رفع اسمه من على سيستم الفريق المجري، لعدم وصول البطاقة الدولية للاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما نفه الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد على صحه إجراءت قيد اللاعب بعد وصول البطاقة الدولية.