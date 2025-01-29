عاجل- أحمد الشرع: رئيس الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية

تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، وفقًا لما أعلنه الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبدالغني، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.

أحمد الشرع يتولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية

وقال عبدالغني: "نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية"، موضحا: "الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهوية ويمثلها في المحافل الدولية".

إلغاء العمل بدستور 2012

وأضاف أنه "تقرر إلغاء العمل بدستور 2012 وبالقوانين الاستثنائية"، مؤكدا "كما تقرر حل مجلس الشعب السوري وكل اللجان المنبثقة منه"، إلى جانب "اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا".

وتابع: "نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد وحل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع ونعلن حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية".

وأردف قائلا: "تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ".

حل جميع الفصائل العسكرية

وأبرز: "تحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية وتدمج في مؤسسات الدولة".

وتابع: "حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان".

الأولوية في سوريا ملء فراغ السلطة

وقبل ذلك، قال الشرع في كلمة له خلال المؤتمر: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

وأضاف: "الأولوية في سوريا اليوم هي ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي.. الأولوية في سوريا أيضا لبناء مؤسسات الدولة".

وتابع: "نعمل كذلك على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".

أهم ما جاء في بيان أحمد الشرع:

تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية. تقرر إلغاء العمل بدستور 2012 وبالقوانين الاستثنائية. تقرر حل مجلس الشعب السوري. اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا. حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد. تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية . حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية. حل حزب البعث العربي الاشتراكي .

تصريحات وزير الخارجية الشيباني

من جهته، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني: "نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية".

وأبرز: "تنتهج سوريا في خضم التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج".

وأكد: "الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية".

وأردف قائلا: "تولي سوريا أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة".



من هو أحمد الشرع؟

أحمد حسين الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، وُلد في 29 أكتوبر 1982. هو القائد الأعلى لهيئة تحرير الشام، التي كانت تُعرف سابقًا بجبهة النصرة، والتي لعبت دورًا بارزًا في الحرب الأهلية السورية. في 29 يناير 2025، أفادت مصادر متعددة بتنصيبه رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

تتفق المصادر على أن الشرع وُلِد في الرياض، المملكة العربية السعودية، لعائلة سورية من مرتفعات الجولان. انضم إلى تنظيم القاعدة في العراق قبل غزو العراق عام 2003، وقاتل ضد القوات الأمريكية. بعد فترة من السجن بين عامي 2006 و2011، أُطلق سراحه مع بداية الثورة السورية، حيث أسس جبهة النصرة في عام 2012.

في 29 يناير 2025، أعلنت الرئاسة السورية في بيان مقتضب عن تنصيب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا للجمهورية العربية السورية بشكل رسمي.

في أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع، استقبل قائد الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وفدًا نسائيًا من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية.

