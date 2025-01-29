تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، عن التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لمواجهة موناكو الفرنسي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان في مواجهة نارية أمام موناكو بالشامبيونزليج

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، المواجهة النارية بين إنتر ميلان وموناكو، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم البوسني إرفان بيليتو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب جدول الشامبيونزليج برصيد 16 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان أمام موناكو

تنطلق أحداث المواجهة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: بافارد - باستوني - دي فري.

▪︎خط الوسط: ديماركو - مخيتاريان - أسلاني - باريلا - دومفريس.

▪︎خط الهجوم: تورام - مارتينيز.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وموناكو في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD8.