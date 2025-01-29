عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

أعلن الهولندي ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بي اس في ايندهوفن الهولندي بعد قليل بستاد فيليبس ضمن منافسات الجولة 8 من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة ليفربول، لمباراة اليوم ضد آيندهوفن.

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبي اس ايندهوفن مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

txt

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

txt

ليفربول يغلق الباب في وجه النصر

تشكيل ليفربول أمام آيندهوفن

  • حراسة المرمى: كيليهر
  • خط الدفاع: برادلي، كوانساه، روبرتسون، تسيميكاس.
  • خط الوسط: ماكونيل، ايندو، اليوت.
  • خط الهجوم: كييزا، دانز، جاكبو.
تشكيل ليفربول أيندهوفن دوري أبطال أوروبا

مواد متعلقة

بديل تاليسكا.. النصر في مفاوضات متقدمة مع مهاجمي أستون فيلا وليفركوزن

كورتوا ينتقد دفاع ريال مدريد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف (شااااااهد) بث مباشر|ريال مدريد ضد بريست|دوري الأبطال الآن⚽🔥مجاااااني دون توقف

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا