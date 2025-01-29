أحمد موسى: المقاومة الفلسطينية مازالت مستمرة ولن تتوقف

توك شو
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي تحدث بشكل واضح كالعادة، حول مسألة التهجير وخطورته على الأمن المصري والعربي.

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وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حملة دعم مصرية لفلسطين على مدار الفترة الماضية، معلقا: الرئيس قال لا للتهجير ولن نتراجع عن الموقف التاريخي وثوابت مصر في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الشعب المصري كله رافض للتهجير.

فلسطين وشعبها تعرضا للظلم


وذكر: "فلسطين وشعبها تعرضا للظلم، معلقا: صاحب الأرض الفلسطينية يعود لها بعد 15 شهرا من التهجير والحرب.. مشهد تاريخي لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم على الركام".

لا تهجير.. الحل هو العمل على حل الدولتين


وأردف: لا تهجير.. الحل هو العمل على حل الدولتين.. الفلسطيني يعيش في دولته والصهويني في بلده.. تهجير الفلسطينيين لن يحل القضية الفلسطينية".

المقاومة الفلسطينية مستمرة


وأكد على ضرورة التسوية السياسية الشاملة لإقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
 

أحمد موسى المقاومة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين

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