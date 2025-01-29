أحمد موسى: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط قادم لمصر خلال أيام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيأتي إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لإيجاد حلول عاجلة للقضية الفلسطينية.



الدولة المصرية ستظل تدعم الشعب الفلسطيني

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه القدرة على تحقيق السلام في المنطقة، موضحا أن بناء الدول وحرية الإنسان له ثمن غالي.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: الشعب الفلسطيني صامد وصابر.. وأحنا المصريين معاكم.. الدولة المصرية تعمل لدعم القضية الفلسطينية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: إشادة دولية بصمود الشعب الفلسطيني في الحرب.. والدولة المصرية ستظل تدعم الشعب الفلسطيني".

منطقة البحر الأحمر



وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي تحدث اليوم عن أهمية الأمن في منطقة البحر الأحمر.. مع توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وكينيا".



