رونالدو يفاجئ جورجينا برسالة خاصة

الفجر الرياضي
جورجينا - رونالدو
جورجينا - رونالدو

أشاد كريستيانو رونالدو بشريكته في يوم ميلادها بأفضل طريقة ممكنة – من خلال مشاركة صورة لهما معا أثناء التدريب في صالة الألعاب الرياضية.

تبلغ جورجينا رودريغيز "31 عاما"، ويرتبط الثنائي معا منذ أكثر من ثماني سنوات، إذ التقيا في أواخر عام 2016.

كان لدى رونالدو الكثير للاحتفال به، يوم الأحد، بعد تسجيل هدفه العشرين هذا الموسم – والهدف رقم 920 في مسيرته – ولكن بحلول، ظهر يوم الاثنين، كان يشيد بشريكته.

txt

كورتوا ينتقد دفاع ريال مدريد

txt

نجم برشلونة السابق يرد على تورطه في تجارة الأعضاء

وكتب على "إنستغرام": إلى الأم والشريكة والصديقة وزوجتي... عيد ميلاد سعيد.

وأضاف بجانب رسالته رمزا تعبيريا على شكل قلب: نورك ينيرنا وحبك يصيبنا.

شاركت جورجينا عبر صفحتها على "إنستغرام" كيف تلقت الكثير من الهدايا من معارفها، من ضمنها هدية قدمت لها مع ملاحظة مكتوب عليها: قطعة فريدة من نوعها لجورجينا الفريدة من نوعها. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهدايا من رونالدو.

ورغم أن الشريكين لم يعلنا عن زواجهما، فقد أشار رونالدو إلى جورجينا عدة مرات باعتبارها زوجته قبل هذا المنشور.

جورجينا رودريغيز جورجينا رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو

مواد متعلقة

تطورات تعاقد ريال مدريد مع نجم ليفربول

مفاجأة.. صديقة أنتونيلا تكشف موعد عودة ميسي إلى برشلونة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف (شااااااهد) بث مباشر|ريال مدريد ضد بريست|دوري الأبطال الآن⚽🔥مجاااااني دون توقف

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا